Песков опроверг сообщения об отказе председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Россию

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Сообщения СМИ об отказе председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Россию не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков опроверг сообщения об отказе председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Россию
  • РИА Новости

«Нет. Это не так. Это полностью не соответствует действительности. Дело в том, что определённые ограничения ковидные в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, и к этому нужно с пониманием относиться», — отметил он.

Песков добавил, что есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию.

«И по мере того, как все эти ослабления этих ограничений позволят, конечно, все визиты будут осуществлены», — отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что председатель КНР отказался посетить Россию в ответ на приглашение президента России.

Как сообщалось, российский лидер пригласил Си Цзиньпина во время телефонного разговора 15 июня.

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