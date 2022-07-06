Задержанному по делу о стрельбе на улицах пригорода Чикаго грозит пожизненное заключение

Задержанному по делу о стрельбе на параде по случаю Дня независимости США в пригороде Чикаго грозит пожизненный срок в связи с предъявлением обвинения в убийстве семи человек, сообщил генпрокурор штата Иллинойс Эрик Райнхардт на пресс-конференции.