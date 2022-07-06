Задержанному по делу о стрельбе на улицах пригорода Чикаго грозит пожизненное заключение

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Задержанному по делу о стрельбе на параде по случаю Дня независимости США в пригороде Чикаго грозит пожизненный срок в связи с предъявлением обвинения в убийстве семи человек, сообщил генпрокурор штата Иллинойс Эрик Райнхардт на пресс-конференции.

«Подозреваемому предъявлены обвинения в семи убийствах. Мы ожидаем и других обвинений», — цитирует его РИА Новости.

Райнхардт отметил, что если суд признает подозреваемого виновным, ему грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Преступление, по словам генпрокурора, было тщательно спланированным.

Ранее сообщалось, что в штате Иллинойс произошла массовая стрельба во время парада в честь Дня независимости США. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, ещё 24 пострадали.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе.

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