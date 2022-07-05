Объём торговли между Россией и Монголией достиг $2 млрд

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Объём торговли между Россией и Монголией в 2021 году достиг $2 млрд, заявила глава монгольского МИД Батмунхийн Батцэцэг.

«В 2021 году объём торговли между нашими странами достиг $2 млрд, и я считаю, что есть возможность улучшить эти показатели», — заявила она на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым по итогам переговоров.

Министр заявила о заинтересованности Монголии в сотрудничестве с Россией в создании совместных предприятий, транспортно-логистических центров и модернизации КПП на границах для увеличения пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в аэропорт Улан-Батора.

В апреле Россия и Монголия возобновили пассажирское железнодорожное сообщение, приостановленное 10 марта 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции.

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