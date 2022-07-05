Лавров прибыл с официальным визитом в Монголию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в аэропорт Улан-Батора, дипломата встретили традиционным кисломолочным угощением ааруул.

Как сообщает РИА Новости, у трапа министра встретили встречали девушки в национальных костюмах и предложили ему попробовать традиционное монгольское угощение.

По данным агентства, 5 июля министр проведёт переговоры со своим коллегой Батмунхийном Батцэцэгом. Предполагается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня и реализацию планов по развитию сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах.

В апреле Россия и Монголия возобновили пассажирское железнодорожное сообщение, приостановленное 10 марта 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции.