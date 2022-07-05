Лавров прибыл с официальным визитом в Монголию

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в аэропорт Улан-Батора, дипломата встретили традиционным кисломолочным угощением ааруул.

Как сообщает РИА Новости, у трапа министра встретили встречали девушки в национальных костюмах и предложили ему попробовать традиционное монгольское угощение.

По данным агентства, 5 июля министр проведёт переговоры со своим коллегой Батмунхийном Батцэцэгом. Предполагается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня и реализацию планов по развитию сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах.

В апреле Россия и Монголия возобновили пассажирское железнодорожное сообщение, приостановленное 10 марта 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить