«Рёнхап»: инфляция в Корее достигла максимума за почти 24 года

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Уровень инфляции в республике Корея обновил рекорд от ноября 1998 года — в июне показатели достигли 6% в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год.

Как отмечает «Рёнхап», в мае 2022 года темпы роста цен составили 5,4%. В ноябре 1998 года инфляция достигла 6,8%.

Среди причин инфляции в агентстве указали на повышение цен на энергоресурсы, продукты, рост спроса после пандемии COVID-19 и нарушения в глобальных цепочках поставок.

При сохранении таких тенденций годовая инфляция превысит имеющийся прогоз властей в 4,7%.

Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.

Кроме того, инфляция в Австрии может побить рекорд сентября 1975 года и достигнуть 8,7%.

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