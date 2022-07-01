Годовая инфляция в Австрии может стать максимальной с сентября 1975 года

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Согласно предварительным данным федерального статистического управления Statistik Austria, инфляция в стране может побить рекорд сентября 1975 года и достигнуть 8,7%.
Годовая инфляция в Австрии может стать максимальной с сентября 1975 года
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«Сильный рост цен в этом году ускорился в июне ещё больше и может достичь 8,7%. Об этом говорят предварительные оценки Statistik Austria. Таким образом, уровень инфляции достиг максимума с сентября 1975 года», — следует из предварительных данных.

При этом инфляция ускорилась во всех сферах — цены выросли не только на топливо, но также и в продуктовой рознице.

Инфляция в Австрии по итогам апреля достигла 7,2% в годовом выражении, что стало максимальным показателем с октября 1981 года.

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