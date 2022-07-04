Террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР. Об этом информирует заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан 1-го ранга Евгений Герасимов.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Идлиб — один обстрел, в провинции Хама — один обстрел», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ЦПВС заявили об обострении обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.