Протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО подпишут 5 июля
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«Финляндия и Швеция завершили 4 июля переговоры о вступлении в НАТО в соответствии с договорённостью на саммите НАТО в Мадриде. Обе страны официально подтвердили своё желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО», — говорится в заявлении.
Уточняется, что после завершения переговоров союзники должны подписать 5 июля протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
После этого протоколы будут отправлены на ратификацию всем странам НАТО в соответствии с их национальными процедурами.
Лидеры стран — членов альянса 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание протокола о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу 5 июля.