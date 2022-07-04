Bild: посол Украины в ФРГ вернётся в Киев и может занять пост замглавы МИД страны

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вернётся в Киев и может занять пост замглавы украинского МИД.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на «несколько» источников в Киеве.

«Это предложение было сделано министерством украинскому президенту. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу», — цитирует источника РИА Новости.

Ранее посольство Израиля в Берлине выступило с резкой критикой заявления посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о Степане Бандере.

В мае дипломат назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за отказа последнего посетить Киев. В бундестаге после этого требовали выслать Мельника из страны.