Bild: посол Украины в ФРГ вернётся в Киев и может занять пост замглавы МИД страны

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник вернётся в Киев и может занять пост замглавы украинского МИД.
Bild: посол Украины в ФРГ вернётся в Киев и может занять пост замглавы МИД страны
  • © МИД Украины

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на «несколько» источников в Киеве.

«Это предложение было сделано министерством украинскому президенту. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу», — цитирует источника РИА Новости.

Ранее посольство Израиля в Берлине выступило с резкой критикой заявления посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о Степане Бандере.

В мае дипломат назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за отказа последнего посетить Киев. В бундестаге после этого требовали выслать Мельника из страны.

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