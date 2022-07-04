Джонсон: Лондон не намерен нарушать конвенцию Монтрё для вывоза зерна с Украины

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Великобритания не рассматривает возможность нарушения конвенции Монтрё ради обеспечения вывоза зерна с Украины по морю, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
Джонсон: Лондон не намерен нарушать конвенцию Монтрё для вывоза зерна с Украины
  • AP

«Нет, мы не рассматриваем такую возможность. Существуют альтернативные решения, которые не требуют присутствия военных кораблей Великобритании или других стран в Чёрном море», — приводит ТАСС ответ Джонсона на соответствующий вопрос в ходе выступления в палате общин британского парламента.

Он отметил, что в Британии изучают возможность использования рек, в частности Дуная, и железных дорог для вывоза зерна.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об искусственно раздутой истерике по теме украинского зерна.

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