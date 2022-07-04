Шольц назвал «историческим вызовом» последствия событий на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «историческим вызовом» последствия ситуации на Украине.
Шольц назвал «историческим вызовом» последствия событий на Украине
  • AP

«Мы должны быть готовы к тому, что эта ситуация не изменится в обозримом будущем. Иными словами, мы сталкиваемся с историческим вызовом», — приводит ТАСС слова Шольца в ходе пресс-конференции.

Он также выразил надежду, что Германия сможет справиться с кризисом, возникшим из-за ситуации вокруг Украины.

«Федеральное правительство уже представило два обширных пакета (помощи. — RT), чтобы заметно облегчить гражданам финансовое бремя», — пояснил Шольц.

По его словам, на эти цели было выделено €30 млрд.

Ранее депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что антироссийские санкции вредят в первую очередь немецкому бизнесу и простым людям из-за роста цен на продукты и ухудшения качества жизни.

Политолог, американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил санкционную политику Запада в отношении России.

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