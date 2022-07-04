Путин в этом году не будет поздравлять США с Днём независимости

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Российский президент Владимир Путин в этом году не будет поздравлять президента США Джо Байдена и американских граждан с Днём независимости. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин в этом году не будет поздравлять США с Днём независимости
  • РИА Новости

«Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», — отметил Песков.

В Кремле объяснили, что этот год стал кульминацией недружественной политики США в отношении России. По словам Пескова, в таких условиях вряд ли можно считать целесообразным направление поздравительного послания Вашингтону.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме американскому лидеру по случаю Нового года отметил необходимость конструктивного взаимодействия стран в связи со стоящими перед человечеством вызовами и угрозами.

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