В Австралии с 6 июля открывается въезд в страну для не привитых от коронавируса

Власти Австралии сняли запрет на въезд в страну для лиц, не привитых от коронавируса, с 6 июля.

Об этом сообщает ТАСС.

«С 12:00 6 июля люди смогут путешествовать в Австралию и обратно без обязательной необходимости декларировать статус вакцинации против COVID-19. Однако путешественники по-прежнему должны соблюдать все требования авиакомпаний и операторов перевозок, а также соблюдать ограничения, введённые властями австралийских штатов и территорий», — сообщил министр здравоохранения страны Марк Батлер.

На международных и внутренних рейсах остаётся обязательным использование медицинских масок.

15 апреля в Австралии был зафиксирован первый случай инфицирования вариантом коронавируса XE.