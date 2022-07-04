В Австралии с 6 июля открывается въезд в страну для не привитых от коронавируса
Об этом сообщает ТАСС.
«С 12:00 6 июля люди смогут путешествовать в Австралию и обратно без обязательной необходимости декларировать статус вакцинации против COVID-19. Однако путешественники по-прежнему должны соблюдать все требования авиакомпаний и операторов перевозок, а также соблюдать ограничения, введённые властями австралийских штатов и территорий», — сообщил министр здравоохранения страны Марк Батлер.
На международных и внутренних рейсах остаётся обязательным использование медицинских масок.
15 апреля в Австралии был зафиксирован первый случай инфицирования вариантом коронавируса XE.