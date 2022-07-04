Die Welt: ЕС нанёс тяжёлый удар Польше отказом в средствах восстановительного фонда Европы

Власти Польши приняли законопроект об отказе от Дисциплинарной палаты Верховного суда страны с целью привести судебную систему в соответствии с нормами международного права. Однако такое решение Еврокомиссию не устраивает.

Об этом сообщает Welt.

Ранее Евросоюз назначил штраф Польше из-за несоответствия в судебной системе. Однако изменения членов Еврокомиссии также смутили.

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова подтвердила то, что решение польских властей не соответствует установленным нормам. Она ответила на вопрос депутата Европарламента от «Зеленых» Даниэля Фройнда, соответствует ли закон, принятый польским парламентом, вехам плана реконструкции.

«Нет, он им не соответствует», — заявила она.

Это означает задержку денежных средств в размере €35 млрд из «ковидного» фонда ЕС. Однако затягивать ситуацию в Брюсселе не планируют из-за сложной экономической обстановки в Польше.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна продолжит настаивать на вопросе получения от Германии репараций за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.