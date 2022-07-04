В Белом доме ответили на высказывание основателя Amazon о ценах на бензин

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Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер отреагировала на высказывание основателя Amazon Джеффа Безоса о том, что призывы американского лидера Джо Байдена к владельцам нефтяных компаний снизить цены на бензин демонстрируют незнание и непонимание базовой динамики рынка.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Карин Жан-Пьер.

«Цены на нефть рухнули примерно на $15 за прошлый месяц, но цены на заправке почти не снизились. Это не «базовая динамика рынка». Это рынок, который подводит американского потребителя», — заявила она.

Жан-Пьер также обвинила Безоса в поддержке нефтяных компаний страны в желании обогатиться за счёт народа Америки.

«Я полагаю, неудивительно, что вы считаете, что нефтяные и газовые компании, использующие рыночное влияние, чтобы извлечь рекордные прибыли за счёт американского народа, — это то, как должна работать наша экономика», — заявила она. 

3 июля миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о необходимости снизить цены на бензин и о том, что инфляция в Соединённых Штатах растёт из-за действий России на Украине. Безос выразил уверенность, что Байден не понимает основные законы экономики.

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