Основатель Amazon Безос прокомментировал призывы Байдена снизить цены на бензин

Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о необходимости снизить цены на бензин и о том, что инфляция в Соединённых Штатах растёт из-за действий России на Украине.

Безос в ответ выразил уверенность, что Байден не понимает основные законы экономики.

«Инфляция — слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления. Это либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка», — написал он.

Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека. Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания, а также призвал управляющих АЗС в США снизить стоимость бензина.

Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.