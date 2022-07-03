BNO News: в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена погибли несколько человек
- AP
Об этом информирует агентство BNO News со ссылкой на местную полицию.
По словам главы столичной полиции Серена Томассена, которые приводит РИА Новости, подозреваемый — 22-летний гражданин Дании, мотивы которого на данный момент неизвестны.
При этом в полиции не исключают террористического характера стрельбы.
Датское радио заявило, что по меньшей мере три человека пострадали в результате инцидента.
Ранее сообщалось, что в Копенгагене в результате стрельбы в торговом центре пострадали несколько человек.