BNO News: в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена погибли несколько человек

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В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене погибли несколько человек.
BNO News: в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена погибли несколько человек
  • AP

Об этом информирует агентство BNO News со ссылкой на местную полицию.

По словам главы столичной полиции Серена Томассена, которые приводит РИА Новости, подозреваемый — 22-летний гражданин Дании, мотивы которого на данный момент неизвестны.

При этом в полиции не исключают террористического характера стрельбы.

Датское радио заявило, что по меньшей мере три человека пострадали в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что в Копенгагене в результате стрельбы в торговом центре пострадали несколько человек.

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