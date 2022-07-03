Три человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ Копенгагена

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Датское радио заявило, что по меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене.
Три человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ Копенгагена
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«Три человека в настоящее время проходят лечение в травматологическом центре Rigshospitalet после стрельбы в большом центре Field's», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что мэр Копенгагена Софи Хёсторп Андерсен назвала произошедшее «ужасными событиями», а также сообщила, что правоохранительные органы столицы Дании готовы к реагированию.

Ранее сообщалось, что в Копенгагене в результате стрельбы в торговом центре пострадали несколько человек.

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