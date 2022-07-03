Три человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ Копенгагена

Датское радио заявило, что по меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене.

«Три человека в настоящее время проходят лечение в травматологическом центре Rigshospitalet после стрельбы в большом центре Field's», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что мэр Копенгагена Софи Хёсторп Андерсен назвала произошедшее «ужасными событиями», а также сообщила, что правоохранительные органы столицы Дании готовы к реагированию.

Ранее сообщалось, что в Копенгагене в результате стрельбы в торговом центре пострадали несколько человек.