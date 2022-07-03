В Вероне из-за засухи распорядились ограничить использование воды

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Власти итальянского города Вероны из-за засухи распорядились ограничить использование пресной воды.
В Вероне из-за засухи распорядились ограничить использование воды
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление муниципалитета.

Отмечается, что в городе запрещается использование воды для полива огородов, наполнения частных бассейнов, мойки машин и в любых других случаях, не связанных с первостепенной необходимостью. 

За нецелевое использование водных ресурсов предусматривается штраф до €500. Кроме того, рекомендуется использовать воду экономично даже в тех случаях, когда это разрешено.

В мае власти Франции объявили об ограничениях на использование воды из-за засухи.

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