Шольц назвал повышение цен на отопление в ФРГ «социальной взрывчаткой»
- РИА Новости
«Если вдруг счёт за отопление вырастет на пару сотен евро, то это сумма, с которой многие в действительности не смогут справиться. Это социальная взрывчатка», — сказал Шольц в интервью телеканалу ARD.
Он пообещал государственную поддержку поставщикам газа и потребителям на фоне увеличения цен на газ.
Ранее вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа.