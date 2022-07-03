Шольц назвал повышение цен на отопление в ФРГ «социальной взрывчаткой»

Повышение цен на отопление в Германии является «социальной взрывчаткой», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Если вдруг счёт за отопление вырастет на пару сотен евро, то это сумма, с которой многие в действительности не смогут справиться. Это социальная взрывчатка», — сказал Шольц в интервью телеканалу ARD.

Он пообещал государственную поддержку поставщикам газа и потребителям на фоне увеличения цен на газ.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа.