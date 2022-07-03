Песков: политикам Европы не хватает внутреннего суверенитета

Лидеры Европы могут иметь разные мнения о последних мировых событий, но у них часто не хватает внутреннего суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что европейские лидеры имеют за плечами свои страны с собственными интересами.

«Мы фиксируем, что, к сожалению, у них чаще всего не хватает сил и внутреннего такого суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами», — приводит РИА Новости слова Пескова, сказанные в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, иногда европейским политикам приходится двигаться в фарватере мейнстрима коллективного Запада.

Ранее Песков, комментируя заявления западных лидеров о том, что «Россию нужно победить на поле боя», выразил надежду, что у коллективного Запада ещё остались политическая воля и политический разум.