Гутерреш призвал избегать насилия все стороны в Ливии на фоне протестов в стране

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны в Ливии избегать насилия на фоне акций протестов в стране. Такое заявление сделал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь ООН с обеспокоенностью отслеживает ситуацию с протестами в ряде городов Ливии 1 июля, включая Триполи, Тобрук и Бенгази», — говорится в заявлении.

Гутерреш призвал протестующих избегать насилия, а силы безопасности — проявлять сдержанность.

Он также заявил, что ООН готова предоставить сторонам посредничество.

Как пишет ТАСС, в Триполи 1 июля люди вышли на улицы с требованием роспуска органов власти и проведения президентских и парламентских выборов из-за тяжёлой политической и социальной обстановки.

Кроме того, протестующие штурмовали и подожгли здание Палаты представителей в Тобруке на востоке Ливии.

В апреле ливийская военная комиссия «5+5» объявила о приостановке работы и обвинила действующего главу правительства национального единства Абдельхамида Дбейбу в создании препятствий для её деятельности.