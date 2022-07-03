Welt: министр экономики ФРГ занизил данные по импорту российской нефти

Короткая ссылка
Министр экономики Германии Роберт Хабек занизил значение импорта нефти из России во время общения с журналистами в апреле 2022 года. Тогда он заявил, что доля поставок российской нефти в ФРГ составляет всего 12%.

Об этом сообщает Welt am Sonntag

Заместитель председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан сделал запрос в Министерство экономики о доле импорта нефти из России. Выяснилось, что в мае доля импортируемой российской нефти в Германию составляла 27,8%.

«По-видимому, данные Хабека были, скорее, спонтанной оценкой», — считает Шпан.

Ранее член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что эмбарго на российскую нефть губительно для экономики Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить