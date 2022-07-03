Welt: министр экономики ФРГ занизил данные по импорту российской нефти

Министр экономики Германии Роберт Хабек занизил значение импорта нефти из России во время общения с журналистами в апреле 2022 года. Тогда он заявил, что доля поставок российской нефти в ФРГ составляет всего 12%.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Заместитель председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан сделал запрос в Министерство экономики о доле импорта нефти из России. Выяснилось, что в мае доля импортируемой российской нефти в Германию составляла 27,8%.

«По-видимому, данные Хабека были, скорее, спонтанной оценкой», — считает Шпан.

Ранее член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что эмбарго на российскую нефть губительно для экономики Германии.