«Известия»: в ФРГ считают губительным нефтяное эмбарго России 

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Член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил о том, что эмбарго на российскую нефть губительно для экономики Германии.

Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«Мы уже испытываем ограничения в производстве просто из-за высоких цен на энергоносители. Деиндустриализация Германии ускорится. Некоторые средние предприятия заявили, что им придётся поднять свои цены на 20-30% из-за роста цен на энергетику, и что это сделает их менее конкурентоспособными, чем иностранных конкурентов», — прокомментировал экономическую ситуацию в ФРГ Котре. 

По мнению члена бундестага, Германия не сможет обойтись и без российского газа.

«Поиск новых и более дорогих экспортеров займёт год или два», —цитирует собеседника издание. 

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что немецкие власти должны обеспечить надёжное энергоснабжение, прежде чем останавливать импорт российских энергоресурсов.

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