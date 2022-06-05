Глава Саксонии раскритиковал планы Берлина ввести эмбарго на российские энергоресурсы
«Прежде чем мы выйдем из договоров о поставке, необходимо обеспечить надёжное энергоснабжение», — заявил он в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Кречмер добавил, что министр экономики Германии Роберт Хабек должен действовать, а не предупреждать о приближающейся рецессии в ФРГ.
3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.
Новый санкционный пакет в частности предусматривает частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с поставками нефти в ЕС на фоне санкций против России.