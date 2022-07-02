В Турции задержали российского детского врача за нарушение миграционных правил

Короткая ссылка
Российский детский врач Елена Гавриленко была задержана в аэропорту Анкары за нарушение миграционного законодательства. Об этом заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«В аэропорту Анкары была задержана гражданка России Гавриленко Елена Николаевна. Её задержали вместе с её спутницей, гражданкой Молдавии. Обе женщины — детские врачи», — приводит ТАСС его слова.

Мельников добавил, что медики следовали на симпозиум в Кишинёв транзитом через Турцию.

«Местные власти их обвиняют в нарушении миграционного законодательства», — сообщил он.

В апреле польская прокуратура сообщила об аресте гражданина России по обвинению в шпионаже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить