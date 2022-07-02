В Турции задержали российского детского врача за нарушение миграционных правил

Российский детский врач Елена Гавриленко была задержана в аэропорту Анкары за нарушение миграционного законодательства. Об этом заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«В аэропорту Анкары была задержана гражданка России Гавриленко Елена Николаевна. Её задержали вместе с её спутницей, гражданкой Молдавии. Обе женщины — детские врачи», — приводит ТАСС его слова.

Мельников добавил, что медики следовали на симпозиум в Кишинёв транзитом через Турцию.

«Местные власти их обвиняют в нарушении миграционного законодательства», — сообщил он.

В апреле польская прокуратура сообщила об аресте гражданина России по обвинению в шпионаже.