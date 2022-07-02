В Турции задержали российского детского врача за нарушение миграционных правил
«В аэропорту Анкары была задержана гражданка России Гавриленко Елена Николаевна. Её задержали вместе с её спутницей, гражданкой Молдавии. Обе женщины — детские врачи», — приводит ТАСС его слова.
Мельников добавил, что медики следовали на симпозиум в Кишинёв транзитом через Турцию.
«Местные власти их обвиняют в нарушении миграционного законодательства», — сообщил он.
В апреле польская прокуратура сообщила об аресте гражданина России по обвинению в шпионаже.