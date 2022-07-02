Экс-член конгресса США заявила, что Байден предал государство ради интересов Украины

Короткая ссылка
Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард считает, что американский президент Джо Байден предал государство ради интересов Украины.
Экс-член конгресса США заявила, что Байден предал государство ради интересов Украины
  • Gettyimages.ru

Политик обратила внимание, что американскому руководству неоднократно задавали вопрос о конечной цели, которую преследуют Соединённые Штаты в конфликте на Украине. 

Однако в Белом доме не дают прямого ответа на вопрос и заявляют, что окончательное решение примет президент Украины Владимир Зеленский, а США последуют за ним.

Габбард отметила, что за самую важную внешнеполитическую проблему будет отвечать не конгресс или американский лидер, а иностранный лидер.

«Передача нашего суверенитета президенту другой страны — что это, если не госизмена?», — написала она в Twitter.

Ранее Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $1 млрд

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить