Экс-член конгресса США заявила, что Байден предал государство ради интересов Украины

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард считает, что американский президент Джо Байден предал государство ради интересов Украины.

Политик обратила внимание, что американскому руководству неоднократно задавали вопрос о конечной цели, которую преследуют Соединённые Штаты в конфликте на Украине.

Однако в Белом доме не дают прямого ответа на вопрос и заявляют, что окончательное решение примет президент Украины Владимир Зеленский, а США последуют за ним.

Габбард отметила, что за самую важную внешнеполитическую проблему будет отвечать не конгресс или американский лидер, а иностранный лидер.

«Передача нашего суверенитета президенту другой страны — что это, если не госизмена?», — написала она в Twitter.

Ранее Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $1 млрд.