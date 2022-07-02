PostEurop заморозила членство операторов России и Белоруссии

Ассоциация европейских почтовых операторов PostEurop заморозила членство российских и белорусских операторов — «Почты России» и «Белпочты».

«Совет директоров принял решение о приостановке членства «Почты России» и «Белпочты» в связи с запросом многих членов ассоциации из-за агрессии против Украины», — приводит сообщение PostEurop ТАСС.

В «Почте России» отметили, что это не повлияет на почтовое сообщение между странами. В организации также подчеркнули, что «Почта России» сохранила членство в ключевом объединении почтовых администраций — Всемирном почтовом союзе.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук ранее сообщил, что 33 страны подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях.