PostEurop заморозила членство операторов России и Белоруссии

Короткая ссылка
Ассоциация европейских почтовых операторов PostEurop заморозила членство российских и белорусских операторов — «Почты России» и «Белпочты».
PostEurop заморозила членство операторов России и Белоруссии
  • РИА Новости

«Совет директоров принял решение о приостановке членства «Почты России» и «Белпочты» в связи с запросом многих членов ассоциации из-за агрессии против Украины», — приводит сообщение PostEurop ТАСС.

В «Почте России» отметили, что это не повлияет на почтовое сообщение между странами. В организации также подчеркнули, что «Почта России» сохранила членство в ключевом объединении почтовых администраций — Всемирном почтовом союзе.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук ранее сообщил, что 33 страны подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить