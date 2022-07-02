В Турции сообщили о запуске беспилотником Bayraktar ракеты с лазерным наведением
- РИА Новости
Об этом информирует агентство Anadolu.
Как передаёт РИА Новости, 1 июля ударный БПЛА на высоте 30 тыс. футов запустил крылатую ракету с лазерным наведением, которая точно поразила цель условного противника.
Отмечается, что боеприпас, который ранее применяли в пилотируемой авиации, впервые был протестирован на БПЛА.
Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала спецоперации сбили около 90 ударных беспилотников Bayraktar.
Отмечается, что из-за своих размеров и низкой манёвренности эти беспилотники являются простой целью для российских зенитных ракетных комплексов.