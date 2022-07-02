В Турции сообщили о запуске беспилотником Bayraktar ракеты с лазерным наведением

В Турции сообщили, что ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) производства Bayraktar AKINCI в рамках испытаний успешно запустил ракету с лазерным наведением LGK-82, разработанную компанией ASELSAN.

Об этом информирует агентство Anadolu.

Как передаёт РИА Новости, 1 июля ударный БПЛА на высоте 30 тыс. футов запустил крылатую ракету с лазерным наведением, которая точно поразила цель условного противника.

Отмечается, что боеприпас, который ранее применяли в пилотируемой авиации, впервые был протестирован на БПЛА.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала спецоперации сбили около 90 ударных беспилотников Bayraktar.

Отмечается, что из-за своих размеров и низкой манёвренности эти беспилотники являются простой целью для российских зенитных ракетных комплексов.