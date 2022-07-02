Израильские силовики задержали подозреваемых в терроре на Западном берегу реки Иордан

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Израильские силовики задержали на Западном берегу реки Иордан двух человек по подозрению в причастности к террористической деятельности.
Израильские силовики задержали подозреваемых в терроре на Западном берегу реки Иордан
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Армия обороны Израиля и силы безопасности Израиля сегодня ночью провели контртеррористические мероприятия в населённом пункте Аль-Бира с целью задержания лица, подозреваемого в причастности к террористической деятельности. Силы безопасности также обнаружили и конфисковали в этом районе оружие», — говорится в сообщении.

Уточняется, что другой подозреваемый был задержан израильскими силовиками в населённом пункте Ямин.

Ранее военные Израиля за ночь задержали 13 подозреваемых в терроризме палестинцев.

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