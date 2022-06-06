Военные Израиля за ночь задержали 13 подозреваемых в терроризме палестинцев

Израильская армия в рамках ночного контртеррористического рейда на Западном берегу реки Иордан задержала 13 палестинцев. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Ночью армия Израиля, общая служба безопасности ШАБАК и пограничная полиция МАГАВ провели контртеррористическую операцию в нескольких населённых пунктах Иудеи и Самарии», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что всего за ночь были задержаны 13 подозреваемых в терроризме.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, что продолжение израильской политики в отношении палестинцев может привести к «невыносимым последствиям».