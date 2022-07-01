Турция и Армения договорились начать прямые грузовые авиаперевозки

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В турецком МИД заявили, что Турция и Армения договорились в скором времени начать прямые грузовые авиаперевозки.
Турция и Армения договорились начать прямые грузовые авиаперевозки
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого ведомства.

«Сегодня в Вене состоялась четвёртая встреча специальных представителей Турции и Армении по процессу нормализации отношений Сердара Кылыча и вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна. Стороны договорились как можно скорее начать прямые грузовые авиаперевозки между Турцией и Арменией и решили инициировать необходимый процесс для этой цели», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Турция и Армения договорились открыть сухопутную границу для проезда граждан третьих стран.

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