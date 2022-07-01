WP: в Германии строят огромный терморезервуар для отопления домов
- AP
- © Michael Sohn
«Это огромный термос, который позволяет хранить тепло, когда оно не нужно. И может выделять его, когда оно необходимо», — заявила глава немецкого отделения Vattenfall Таня Вильгосс.
В компании добавили, что резервуар поможет отапливать дома в Берлине зимой, даже если запасы российского газа закончатся.
В тексте утверждается, что «термос» высотой в 45 м вмещает до 56 млн л воды.
Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что ситуация с газом в Германии напряжённая.