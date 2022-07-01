WP: в Германии строят огромный терморезервуар для отопления домов

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В Германии строят огромный терморезервуар, который можно будет использовать для отопления домов. Об этом сообщает газета The Washington Post.
WP: в Германии строят огромный терморезервуар для отопления домов
  • AP
  • © Michael Sohn

«Это огромный термос, который позволяет хранить тепло, когда оно не нужно. И может выделять его, когда оно необходимо», — заявила глава немецкого отделения Vattenfall Таня Вильгосс.

В компании добавили, что резервуар поможет отапливать дома в Берлине зимой, даже если запасы российского газа закончатся.

В тексте утверждается, что «термос» высотой в 45 м вмещает до 56 млн л воды.

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что ситуация с газом в Германии напряжённая.

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