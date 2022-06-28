В Германии заявили о напряжённой ситуации с газом в стране

Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что ситуация с газом в Германии напряжённая.

«Ситуация напряжённая, нельзя исключать её ухудшения», — говорится в заявлении регулятора.

Между тем отмечается, что в настоящее время поставки газа в страну стабильны.

Ранее вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан обратился к вице-канцлеру, министру экономики Германии Роберту Хабеку с просьбой представить последовательный план по преодолению газового кризиса в стране. Он спросил у министра, почему в правительстве позиция о готовности ко всему сменилась объявлением нового уровня чрезвычайного положения.