В Германии заявили о напряжённой ситуации с газом в стране
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«Ситуация напряжённая, нельзя исключать её ухудшения», — говорится в заявлении регулятора.
Между тем отмечается, что в настоящее время поставки газа в страну стабильны.
Ранее вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан обратился к вице-канцлеру, министру экономики Германии Роберту Хабеку с просьбой представить последовательный план по преодолению газового кризиса в стране. Он спросил у министра, почему в правительстве позиция о готовности ко всему сменилась объявлением нового уровня чрезвычайного положения.