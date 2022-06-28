В Германии заявили о напряжённой ситуации с газом в стране

Короткая ссылка
Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что ситуация с газом в Германии напряжённая.
В Германии заявили о напряжённой ситуации с газом в стране
  • Gettyimages.ru

«Ситуация напряжённая, нельзя исключать её ухудшения», — говорится в заявлении регулятора.

Между тем отмечается, что в настоящее время поставки газа в страну стабильны.

Ранее вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан обратился к вице-канцлеру, министру экономики Германии Роберту Хабеку с просьбой представить последовательный план по преодолению газового кризиса в стране. Он спросил у министра, почему в правительстве позиция о готовности ко всему сменилась объявлением нового уровня чрезвычайного положения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить