Российский дипломат Корчунов выступил против роста напряжённости на Шпицбергене
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России, председателя комитета старших должностных лиц Арктического совета Николая Корчунова.
«Мы не хотим и не хотели бы, чтобы Шпицберген превратился вместо зоны сотрудничества в зону напряжённости. Это не наш выбор», — заявил Корчунов.
При этом он заявил, что действия норвежской стороны по блокировке грузов не могут быть проигнорированы, назвав такое решение Осло беспрецедентным.
Дипломат выразил надежду, что всё-таки здравый смысл у норвежских властей возобладает и «без ущерба для отношений и повышения напряжённости в высоких широтах будет найдено решение».
28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг».
Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, комментируя отказ Норвегии в пропуске грузов для российских поселений, предположил, что норвежские власти не продумали до конца все последствия этого шага.