Российский дипломат Корчунов выступил против роста напряжённости на Шпицбергене

В Министерстве иностранных дел России выступили против роста напряжённости на Шпицбергене.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России, председателя комитета старших должностных лиц Арктического совета Николая Корчунова.

«Мы не хотим и не хотели бы, чтобы Шпицберген превратился вместо зоны сотрудничества в зону напряжённости. Это не наш выбор», — заявил Корчунов.

При этом он заявил, что действия норвежской стороны по блокировке грузов не могут быть проигнорированы, назвав такое решение Осло беспрецедентным.

Дипломат выразил надежду, что всё-таки здравый смысл у норвежских властей возобладает и «без ущерба для отношений и повышения напряжённости в высоких широтах будет найдено решение».

28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг».

Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, комментируя отказ Норвегии в пропуске грузов для российских поселений, предположил, что норвежские власти не продумали до конца все последствия этого шага.