Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что доверие в отношениях с Россией восстановится

Доверие в отношениях между Россией и Финляндией со временем восстановится. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.

«На нашей границе сейчас очень спокойно, а наше посольство в Москве остаётся открытым. У нас много семей по обе стороны границы», — приводит ТАСС его слова в интервью газете El Mundo.

Хаависто выразил уверенность, что в будущем доверие между странами вернётся, «но очень сложно сказать, как и когда».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не представляла угрозы для Швеции и Финляндии.