Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что доверие в отношениях с Россией восстановится

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Доверие в отношениях между Россией и Финляндией со временем восстановится. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.
Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что доверие в отношениях с Россией восстановится
  • AP
  • © Manu Fernandez

«На нашей границе сейчас очень спокойно, а наше посольство в Москве остаётся открытым. У нас много семей по обе стороны границы», — приводит ТАСС его слова в интервью газете El Mundo.

Хаависто выразил уверенность, что в будущем доверие между странами вернётся, «но очень сложно сказать, как и когда».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не представляла угрозы для Швеции и Финляндии.

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