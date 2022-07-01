Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что доверие в отношениях с Россией восстановится
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«На нашей границе сейчас очень спокойно, а наше посольство в Москве остаётся открытым. У нас много семей по обе стороны границы», — приводит ТАСС его слова в интервью газете El Mundo.
Хаависто выразил уверенность, что в будущем доверие между странами вернётся, «но очень сложно сказать, как и когда».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не представляла угрозы для Швеции и Финляндии.