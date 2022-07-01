Депутат Белик: санкции больно бьют по экономике самой Европы
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«Видимо, давая такие прогнозы в отношении нашей страны, министр по делам Европы решил, что издалека виднее», — высказался парламентарий.
Он добавил, что в нынешней ситуации Клеверли и его коллегам «следовало бы сосредоточиться на собственной внутренней политике».
«Официальному Лондону нужно оправдывать действия антироссийских санкций и смещать фокус внимания с собственных экономических проблем на то, как «пострадает» от рестрикций Россия, но при этом умалчивать о том, что санкции больно бьют по экономике самой Европы», — считает Белик.
Депутат уточнил, что Россия в это время «проводит системную и эффективную работу, направленную на минимизацию последствий введённых санкций».
Ранее в Великобритании предрекли России «сильнейшую со времён распада СССР рецессию».