Си Цзиньпин: политическая власть должна быть в руках патриотов

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что политическая власть в Гонконге должна оставаться в руках патриотов.

«Политическая власть должна быть в руках патриотов, это общее политическое правило в мире. Ни одна страна, ни один регион не допустят к власти непатриотические или даже предательские силы и деятелей или же изменников родины», — приводит РИА Новости слова Си Цзиньпина на торжественном мероприятии по случаю 25-летней годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин поучаствует в праздничных мероприятиях, посвящённых 25-летию возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая, и в церемонии инаугурации нового главы администрации и членов нового правительства специального административного района.