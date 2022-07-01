Си Цзиньпин: политическая власть должна быть в руках патриотов

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Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что политическая власть в Гонконге должна оставаться в руках патриотов.
Си Цзиньпин: политическая власть должна быть в руках патриотов
  • globallookpress.com
  • © Xinhua/Ju Peng

«Политическая власть должна быть в руках патриотов, это общее политическое правило в мире. Ни одна страна, ни один регион не допустят к власти непатриотические или даже предательские силы и деятелей или же изменников родины», — приводит РИА Новости слова Си Цзиньпина на торжественном мероприятии по случаю 25-летней годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин поучаствует в праздничных мероприятиях, посвящённых 25-летию возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая, и в церемонии инаугурации нового главы администрации и членов нового правительства специального административного района.

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