В Южной Корее опровергли заявление КНДР об очаге вспышки коронавируса на общей границе

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В Министерстве объединения Республики Корея заявили, что распространение коронавируса на территории КНДР в провинции Канвондо, расположенной на границе, невозможно.

«Касательно возможности передачи коронавируса с помощью воздушных шаров, о которой заявляет Северная Корея. Для начала — заявленная южнокорейскими активистами дата отправки (воздушных шаров. — RT) 26 апреля, на день позже заявленной северокорейской стороной даты контакта (со странным предметом. — RT) 25 апреля», — сообщил заместитель представителя Минобъединения Чха Док Чхоль.

Ранее сообщалось, что по результатам проведённых исследований было установлено, что очагом вспышки коронавируса в КНДР стало село на границе с Южной Кореей.

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