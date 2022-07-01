В КНДР считают очагом вспышки коронавируса в стране село на границе с Южной Кореей

Очагом распространения коронавирусной инфекции в Северной Корее считают восточную провинцию Канвондо, расположенную на границе с Южной Кореей.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«По данным расследования, симптомы лихорадки начали выявляться у лиц, въезжавших в столицу из села Ипхо уезда Кымган провинции Канвондо. В середине апреля резко увеличилось число пациентов с повышенной температурой среди людей, имевших контакт с этими лицами, первый случай массового заражения лихорадкой зафиксирован в селе Ипхо», — говорится в сообщении на сайте ЦТАК.

2 июня в посольстве России в КНДР сообщили, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Пхеньяне взята под контроль и не вызывает беспокойства руководства КНДР. В городе отменили практически все ограничения, введённые из-за распространения штамма «омикрон».