Посольство России: власти КНДР отменили почти все антиковидные ограничения в Пхеньяне
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«30 мая практически все ограничения, введённые после 12 мая, когда было заявлено о проникновении в страну ковидного штамма «омикрон», власти отменили, даже в отношении рынков», — приводит сообщение посольства ТАСС.
В частности, в Пхеньяне возобновилась работа общественного транспорта, на улицах города заработали некоторые торговые точки.
В ведомстве отметили, что ситуация с распространением COVID-19 и лечением заболевших в Пхеньяне взята под контроль и не вызывает беспокойства у руководства КНДР.
За прошедшие сутки власти КНДР выявили не менее 96 610 человек с симптомами лихорадки.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее сообщил, что властям КНДР направлен запрос с просьбой предоставить данные о вспышке коронавируса в стране.
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в КНДР.