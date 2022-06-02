Посольство России: власти КНДР отменили почти все антиковидные ограничения в Пхеньяне

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Пхеньяне взята под контроль и не вызывает беспокойства руководства КНДР, сообщает посольство России. Отмечается, что в городе отменили практически все ограничения, введённые из-за распространения штамма «омикрон».

«30 мая практически все ограничения, введённые после 12 мая, когда было заявлено о проникновении в страну ковидного штамма «омикрон», власти отменили, даже в отношении рынков», — приводит сообщение посольства ТАСС.

В частности, в Пхеньяне возобновилась работа общественного транспорта, на улицах города заработали некоторые торговые точки.

В ведомстве отметили, что ситуация с распространением COVID-19 и лечением заболевших в Пхеньяне взята под контроль и не вызывает беспокойства у руководства КНДР.

За прошедшие сутки власти КНДР выявили не менее 96 610 человек с симптомами лихорадки.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее сообщил, что властям КНДР направлен запрос с просьбой предоставить данные о вспышке коронавируса в стране.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в КНДР.