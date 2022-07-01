Правительство Японии ввело режим экономии электроэнергии до конца сентября

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Впервые за последние семь лет правительство Японии приняло решение ограничить объём энергопотребления с помощью режима экономии электроэнергии, который ввели на территории страны с 1 июля до конца сентября.

Об этом сообщает РИА Новости

Введение мер связано с прогнозом аномальной жары в Японии этим летом. При активном потреблении электроэнергии населением, по подсчётам специалистов, коэффициент запаса электроэнергии составит приблизительно 3,7% при критической отметке в 3%.

У населения останется возможность использования кондиционеров и вентиляторов в условиях высокой температуры воздуха, но электрические рекламные щиты и вывески придётся не включать ближайшие три месяца.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении придерживаться плана по перезапуску атомных электростанций. Он отметил, что власти страны намерены сделать всё возможное, чтобы гарантировать объёмы поставок энергии этим летом.

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