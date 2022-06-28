Кисида: Япония для стабильного энергоснабжения будет следовать плану по перезапуску АЭС

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении придерживаться плана по перезапуску атомных электростанций.
Кисида: Япония для стабильного энергоснабжения будет следовать плану по перезапуску АЭС
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Как сообщает РИА Новости, он отметил, что власти страны намерены сделать всё возможное, чтобы гарантировать объёмы поставок энергии этим летом.

«В это летнее время, когда возрастает риск тепловых ударов, мы не будем экономить электричество и мудро воспользуемся кондиционированием для преодоления данной угрозы. На фоне необходимости обеспечения необходимых поставок правительство в будущем намерено предпринять шаги по возобновлению работы двух ТЭС», — сказал он.

Кисида также подчеркнул, что власти Японии намерены «придерживаться плана по перезапуску» АЭС.

«Базовая позиция правительства состоит в том, чтобы максимально использовать атомную энергетику. Совместно с ядерным регулятором страны мы намерены приложить усилия для ускорения необходимых для этого проверок», — добавил он.

Ранее в Японии одобрили перезапуск ещё одного ядерного реактора.

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