Fox News: девять человек пострадали в результате стрельбы в Нью-Джерси
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию штата.
Стрельба произошла 30 июня около 18:20 UTC в 200 квартале Клинтон-Плейс.
Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения: четверо госпитализированы в медицинский центр Newark Beth Israel, ещё четверо — в University Hospital.
Подробности инцидента выясняются.
26 июня сообщалось о том, что в результате стрельбы в американском городе Такома (штат Вашингтон) пострадали восемь человек.