Fox News: девять человек пострадали в результате стрельбы в Нью-Джерси

Короткая ссылка
Девять человек, в том числе один ребёнок пострадали в результате стрельбы в Нью-Джерси. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию штата. 

Стрельба произошла 30 июня около 18:20 UTC в 200 квартале Клинтон-Плейс. 

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения: четверо госпитализированы в медицинский центр Newark Beth Israel, ещё четверо — в University Hospital. 

Подробности инцидента выясняются.

26 июня сообщалось о том, что в результате стрельбы в американском городе Такома (штат Вашингтон) пострадали восемь человек

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить