Fox News: девять человек пострадали в результате стрельбы в Нью-Джерси

Девять человек, в том числе один ребёнок пострадали в результате стрельбы в Нью-Джерси. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию штата. Стрельба произошла 30 июня около 18:20 UTC в 200 квартале Клинтон-Плейс. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения: четверо госпитализированы в медицинский центр Newark Beth Israel, ещё четверо — в University Hospital. Подробности инцидента выясняются. 26 июня сообщалось о том, что в результате стрельбы в американском городе Такома (штат Вашингтон) пострадали восемь человек.