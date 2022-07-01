В посольстве КНР заявили, что внешние силы способствуют подрыву демократии в Гонконге

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Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил о том, что внешние силы влияют на Гонконг с целью подрыва демократии и изменения конституционного строя.

Об этом сообщает ТАСС.

«В последние годы внешние силы не жалели усилий для провоцирования и поддержки нападок на конституционный порядок этого специального административного района со стороны антикитайских подрывных сил в Гонконге. Они исказили суть демократии, помешали демократическому прогрессу Гонконга и создали серьёзные препятствия на пути развития демократии», — считает Лю Пэнъюй. 

Дипломат подчеркнул в беседе с корреспондентом агентства, что более чем 150-летнее колониальное правление Великобритании не принесло необходимых результатов в вопросах демократии для Гонконга, на них повлияло только его «воссоединение с родиной».

25 июня сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 25-летию возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая, и в церемонии инаугурации нового главы администрации и членов нового правительства специального административного района.

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