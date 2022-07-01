Фура, в которой задохнулись 53 мигранта, не пересекала границу Мексики и США

Официальный представитель администрации президента Мексики Хесус Рамирес заявил, что фургон с прицепом, в котором из-за недостаточного количества воздуха и отсутствия воды погибли 53 мигранта, не пересекал границу Мексики и США.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети Рамиреса.

«Миграционная служба Мексики проинформировала о том, что трейлер, в котором, к сожалению, погибли 53 мигранта, в том числе 27 мексиканцев, выехал с территории дома в районе Валье-де-Рио-Гранде, штат Техас. На нём были установлены номерные знаки Техаса, он проехал через два пункта досмотра и не пересекал границу», — говорится в сообщении представителя администрации представителя президента.

Ранее сообщалось о том, что в Соединённых Штатах Омеро Заморано, водителю фуры, в которой погибли 53 мигранта, и его сообщнику Кристиану Мартинесу может грозить смертная казнь. Ещё двоих фигурантов уголовного дела ждёт до десяти лет тюрьмы.