МИД заявил послу Британии о недопустимости лжи Лондона про «угрозы России»

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Министерство иностранных дел России заявило британскому послу Деборе Броннерт о недопустимости распространения официальными лицами Соединённого Королевства лжи о том, что российская сторона якобы угрожает другим ядерным оружием.
МИД заявил послу Британии о недопустимости лжи Лондона про «угрозы России»
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Обозначена недопустимость практики тиражирования посредством заявлений официальных лиц Соединённого Королевства заведомо ложной информации, в частности о якобы озвучиваемых российской стороной «угрозах применения ядерного оружия», — говорится в заявлении МИД.

29 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила британского министра обороны Бена Уоллеса в клевете и распространении фейков после того, как военный чиновник рассказал, что российский дипломат якобы «угрожает забросать всех ядерными бомбами».

Дипломат обратилась к британскому министру с требованием привести примеры её заявлений, о которых рассказывает Уоллес. 

Британский министр утверждал, что Захарова каждую неделю «угрожает уничтожить всех ядерной бомбой или сделать что-то ещё», а также допустил оскорбительные высказывания в отношении российского дипломата.

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