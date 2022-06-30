Песков заявил о невозможности решить глобальные экономические проблемы без участия России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что без участия России в рамках G20 невозможно решать глобальные проблемы в экономике.

«Всё-таки это (G20. — RT) экономический формат с главным акцентом на экономику. Говорить о главном акценте на экономику без России невозможно, это так же невозможно, как сейчас говорить, что этот «золотой миллиард», то есть G7, может решать глобальные проблемы в экономике», — цитирует его ТАСС.

Ранее Песков заявил, что вопрос участия России в саммите «Большой двадцатки» анализируется.

26 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны G7 выразили обеспокоенность текущей ситуацией в мировой экономике.