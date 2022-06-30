Путин заявил о готовности России в полной мере удовлетворить спрос Индонезии на удобрения
- РИА Новости
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«Точно так же готовы в полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырьё на их производство», — сказал он.
Путин отметил, что доля России на мировом рынке минеральных удобрений составляет 11%, а по некоторым наименованиям превышает 20%.
В прошлом году, по словам российского лидера, Россия поставила в ряд зарубежных стран 37 млн т этой продукции.
«Мы, безусловно, намерены и далее выполнять свои контрактные обязательства», — подчеркнул Путин.
В Кремле ранее отмечали, что Россия и Белоруссия заинтересованы в поставках своих удобрений на мировые рынки.