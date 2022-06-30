Путин заявил о готовности России в полной мере удовлетворить спрос Индонезии на удобрения

Президент России Владимир Путин после переговоров с индонезийским коллегой Джоко Видодо заявил, что страна готова в полной мере удовлетворить спрос Индонезии и других дружественных стран на удобрения.

«Точно так же готовы в полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырьё на их производство», — сказал он.

Путин отметил, что доля России на мировом рынке минеральных удобрений составляет 11%, а по некоторым наименованиям превышает 20%.

В прошлом году, по словам российского лидера, Россия поставила в ряд зарубежных стран 37 млн т этой продукции.

«Мы, безусловно, намерены и далее выполнять свои контрактные обязательства», — подчеркнул Путин.

В Кремле ранее отмечали, что Россия и Белоруссия заинтересованы в поставках своих удобрений на мировые рынки.