Песков: Россия и Белоруссия заинтересованы в поставках удобрений на мировые рынки
«И Россия, и Белоруссия — крупнейшие мировые поставщики удобрений - заинтересованы в том, чтобы свою продукцию продвигать на международные рынки, как это было до сих пор», — цитирует РИА Новости Пескова.
По его словам, этому препятствуют рестрикции США, ЕС и Канады.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты планируют начать реализацию с рядом стран инициативы по наращиванию производства продуктов питания и удобрений.