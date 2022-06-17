Песков: Россия и Белоруссия заинтересованы в поставках удобрений на мировые рынки

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Россия и Белоруссия заинтересованы в поставках своих удобрений на мировые рынки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«И Россия, и Белоруссия — крупнейшие мировые поставщики удобрений - заинтересованы в том, чтобы свою продукцию продвигать на международные рынки, как это было до сих пор», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, этому препятствуют рестрикции США, ЕС и Канады.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты планируют начать реализацию с рядом стран инициативы по наращиванию производства продуктов питания и удобрений.

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